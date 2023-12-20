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Врач рассказал, о чем говорят покраснения и воспаления на носу и щеках у взрослых людей

Daily Mail: покраснения на носу и щеках у взрослых могут быть признаками розацеа

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Британский врач-терапевт Мартин Скурр рассказал Daily Mail, что появление покраснений и воспалений на носу и щеках во взрослом возрасте может быть вызвано розацеа — часто встречающимся хроническим заболеванием кожи.

Розацеа характеризуется гиперемией (покраснением кожи) вследствие расширения мелких и поверхностных сосудов кожи лица, отеком, появлением воспалений и утолщением кожи. Это заболевание чаще всего поражает нос и щеки, но может распространиться и на другие части лица и тела, в том числе на глаза. Оно чаще всего возникает в зрелом возрасте, в отличие от акне.

Врач объяснил, что точная причина появления этого заболевания неясна. Тем не менее, розацеа может возникать вследствие нарушений в работе кровеносных сосудов лица и воспалительной реакции на микроскопических клещей и определенные типы бактерий на коже. Провокаторами воспаления также могут выступать солнечный свет, физические упражнения, алкоголь, употребление горячих напитков и острой пищи.

Скурр добавил, что полностью устранить заболевание практически невозможно. Важно не допускать обезвоживания кожи, регулярно умывать лицо, избегать травмирующих скрабов и других агрессивных средств. Также улучшить внешний вид лица может применение противомикробных и противовоспалительных препаратов. Более четкую схему лечения рекомендуется получить в ходе консультации со специалистом.

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