Обнаружена новая возможная причина фиброза легких

Пульмонолог Кармона Поркера, которая состоит в научном коллективе клиники Майо (медицинского и исследовательского центра), разрабатывающем новые способы диагностики и лечения легочного фиброза, рассказала, что причиной этого опасного заболевания может быть укорачивание теломер. Об этом сообщает Mayo Clinic.

Специалист объяснила, что у некоторых пациентов с фиброзом легких укорочены теломеры — концевые участки хромосом, которые играют ключевую роль в процессе старения. Они защищают ДНК-цепочки от повреждений и потерь генетической информации. Пульмонолог добавила, что нарушения биологической структуры теломер вызваны редкими генетическими мутациями. У пациентов с таким нарушением высокий риск развития фиброза печени, остеопороза и рака.

Фиброз легких — патологический процесса разрастания соединительной ткани с постепенным замещением ею легочной альвеолярной ткани. Альвеолы — это крошечные пузырьки, расположенные на концах бронхиол и окруженные густой сетью капилляров, через которые происходит газообмен. Жесткая соединительная ткань не участвует в газообмене, вследствие чего дыхательная функция снижается.

Отмечается, что не все теломеры укорачиваются одновременно. Причиной развития легочного фиброза может быть уменьшение длины одного или двух концевых участков. Ученые из клиники Майо ранее разработали специализированный метод измерения теломер под названием Telogator. Его использование позволяет повысить эффективность ранней диагностики легочного фиброза.

При этом заболевании широко применяется терапия антифиброзными препаратами. Кроме того, пациентам рекомендуется отказаться от курения и придерживаться здорового образа жизни. Ученые убеждены, что умение обнаружить укороченные теломеры позволит пациентам прожить более долгую и полноценную жизнь.

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