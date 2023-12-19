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Психологическая травма в детстве ухудшает физическое здоровье взрослого человека

ЕJР: детская психотравма может вызывать хронический болевой синдром у взрослых

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Ученые из Макгиллского университета в Канаде в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, которые пережили травматические события в детстве, повышен риск развития хронического болевого синдрома. Результаты опубликованы в European Journal of Psychotraumatology (ЕJР).

Новое исследование основано на результатах 57 предыдущих научных работ на тему влияния психотравмирующих событий в детстве на физическое здоровье в будущем. В совокупности они включали в себя использование данных 82 6452 добровольцев. В ходе исследований фиксировалась информация о состоянии физического здоровья участников. Также испытуемых просили сообщить, подвергались ли они физическому, сексуальному или эмоциональному насилию, а также различным формам пренебрежения в детском возрасте.

Мета-анализ показал, что люди, пережившие в детстве насилие или пренебрежение в различных формах, на 45% чаще сообщали о хроническом болевом синдроме во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто не подвергался травмирующему воздействию. Кроме того, физическое насилие в детстве было связано с более высокой вероятностью развития инвалидности вследствие хронических заболеваний.

Авторы исследования надеются, что понимание точной взаимосвязи между детскими психотравмами и хронической болью позволит специалистам в сфере здравоохранения разработать целенаправленные стратегии для снижения интенсивности долгосрочного негативного воздействия насилия. Также ученые заявили о необходимости дальнейшего изучения механизмов, лежащих в основе взаимосвязи этих двух явлений.

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