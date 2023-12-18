Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филолог объяснила выбор «нейросети» словом 2023 года

Филолог Гончарова: популярность слова «нейросеть» связана с вниманием к технологиям

close
100%
Freepik

Слово «нейросеть» в России объявлено словом 2023 года из-за большого внимания жителей к новым технологиям, считает кандидат филологических наук, доцент Государственного института русского языка имени Пушкина Любовь Гончарова. Во многом также популярность термина объясняется модой, отметила она в беседе с RT.

«Можно увидеть «волновой» принцип нашей жизни: что-то приходит в моду, захватывает умы, все начинают это повторять, чтобы быть «на волне», потом явление, а вместе с ним и слово, уходит, спадает к нему интерес, — считает Гончарова. — Я не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Это связано с вниманием к новым технологиям, которые сейчас используются».

Характеризуя само слово, филолог заявила, что оно символизирует что-то «бездушное» и «противоположное человеческой сущности».

Напомним, словом года «нейросеть» объявил портал «Грамота.ру». Эксперты ориентировались на количестве запросов и оценках лингвистом, социологов и других специалистов. В числе популярных также оказались слова «джипити»/GPT, «база» и «возвращенцы».

Ранее издатель Оксфордского словаря назвал «rizz» главным словом 2023 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами