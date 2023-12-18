Филолог объяснила выбор «нейросети» словом 2023 года

Слово «нейросеть» в России объявлено словом 2023 года из-за большого внимания жителей к новым технологиям, считает кандидат филологических наук, доцент Государственного института русского языка имени Пушкина Любовь Гончарова. Во многом также популярность термина объясняется модой, отметила она в беседе с RT.

«Можно увидеть «волновой» принцип нашей жизни: что-то приходит в моду, захватывает умы, все начинают это повторять, чтобы быть «на волне», потом явление, а вместе с ним и слово, уходит, спадает к нему интерес, — считает Гончарова. — Я не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Это связано с вниманием к новым технологиям, которые сейчас используются».

Характеризуя само слово, филолог заявила, что оно символизирует что-то «бездушное» и «противоположное человеческой сущности».

Напомним, словом года «нейросеть» объявил портал «Грамота.ру». Эксперты ориентировались на количестве запросов и оценках лингвистом, социологов и других специалистов. В числе популярных также оказались слова «джипити»/GPT, «база» и «возвращенцы».

Ранее издатель Оксфордского словаря назвал «rizz» главным словом 2023 года.