Ученые выяснили, что во время игр кошки навязывают хозяевам свои правила

Группа ученых под руководством Джеммы Форман из Университета Сассекса (Великобритания) обнаружили, что во время игр кошки навязывают хозяевам свои правила, передает проект «Сноб», со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Scientific Reports. Выяснилось, что питомцы начинают и заканчивают игру «принеси предмет» чаще, чем их владельцы.

Сообщается также, что игры, начинающиеся по инициативе животных, в среднем длятся дольше. В исследовании приняли участие 1154 кошки и их хозяева.

Кроме того, исследователи обнаружили, что питомцы сами выбирают правила, а также человека, с которым будут играть. По словам Форман, представление о том, что кошки следуют собственным желаниям, не учитывая интересов людей, можно признать истинным.

Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина до этого объяснила, как обезопасить новогоднюю елку от посягательств домашних любимцев семейства кошачьих. Чтобы питомец не прыгал на праздничное дерево, специалист посоветовала опрыскать его нелюбимыми для животного запахами. Кроме того, по ее словам, елку следует закрепить, а стеклянные шары заменить на пластиковые.

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