Психологи выяснили, как знакомство в интернете влияет на стабильность будущего брака

Ученые из университета штата Аризона в США выяснили, что знакомство будущих супругов в интернете коррелирует с более низкой стабильностью брака и удовлетворенностью отношениями. Результаты опубликованы в Computers in Human Behavior (CHB).

В опросе приняли участие 923 взрослых человека, состоящих в браке. Примерно половина опрошенных познакомились во своими супругами в интернете, в том числе с помощью специальных приложений. Исследователи стремились выяснить, как способ знакомства — онлайн или в реальной жизни — влияет на качество и стабильность отношений.

Для этого участников попросили предоставить информацию для оценки их союза по шкалам социальной маргинализации (социального одобрения способа знакомства для вступления в отношения), одобрения близкими (степень поддержки друзей и семьи), географического расстояния (физическое расстояние между партнерами при первой встрече) и доверительности (степени открытости при обмене информацией). Кроме того, участников попросили ответить на ряд вопросов об удовлетворенности браком и наличии желания или намерения развестись.

Было обнаружено, что браки, заключенные теми, кто познакомился в интернете, с большей вероятностью были однополыми или межрасовыми. Однако участники таких «онлайн-отношений» продемонстрировали более низкий уровень удовлетворенности браком по сравнению с теми, кто познакомился традиционным способом. Кроме того, браки первого типа не отличались стабильностью. Это различие было связано с такими факторами, как социальная маргинализация и неодобрение.

Ранее стало известно, какими качествами характера обладает «идеальный» мужчина.