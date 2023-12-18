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Стало известно, что настойчивое информирование о вреде вейпов не снижает число курильщиков

Daily Mail: пропаганда отказа от вейпов способствует популяризации сигарет

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Дебора Арнотт, исполнительный директор организации Action on Smoking and Health, выступающей за ужесточение ограничений на употребление и продажу табачных изделий, рассказала, что настойчивое информирование о вреде вейпов склоняет людей к традиционному курению табака. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению Арнотт, пропаганда отказа от вейпов, частично основанная на распространении дезинформации, создает у курильщиков ложное убеждение о том, что вейпы и традиционные сигареты одинаково вредны. Эксперт отметила, что в Австралии, где невозможно приобрести электронные сигареты без специального рецепта, наблюдается рост числа курильщиков. Такие ограничительные меры акцентируют внимание населения на простоте покупки обычных сигарет.

Доктор Сара Джексон, эксперт по поведенческим наукам из Университетского колледжа Лондона и ведущий автор последнего отчета о показателях курения в Великобритании, объяснила, что использование вейпов действительно подвергает организм воздействию токсичных химических веществ. Тем не менее, в традиционных сигаретах их концентрация значительно выше. По этой причине утверждение о равнозначности негативных последствий курения обычных и электронных сигарет неверно.

Ранее стало известно, как пол и возраст влияют на формирование зависимости от вейпов.

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