проект

>

Ученые выяснили, как воздействие загрязненного воздуха влияет на риск инсульта и деменции

ЕСМ: загрязненный воздух повышает риск развития деменции после инсульта

close
100%
Unsplash

Исследователи из школы общественного здравоохранения при Пекинском университете в Китае обнаружили, что воздействие загрязненного воздуха увеличивает риск инсульта и деменции. Кроме того, проживание в районе с плохой экологией может повышать вероятность развития деменции вследствие острого нарушения кровообращения в мозге. Результаты опубликованы в EClinicalMedicine (еСМ).

В исследовании приняли участие 413372 человек, информация о состоянии здоровья которых была предоставлена Британским Биобанком — крупнейшим хранилищем биологических образцов человека. Исследователи оценили степень загрязнения воздуха в районах, где проживали участники. Ученые стремились определить уровни таких загрязняющих веществ, как диоксид азота, а также твердых частиц PM2,5 и РМ10. После завершения этапа сбора информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось чуть менее 11 лет.

За период наблюдения у 3813 испытуемых развилась деменция, а 6484 перенесли инсульт. У некоторых участников были диагностированы оба состояния — у 238 участников с инсультом появилась деменция, а у 138 с деменцией случился инсульт. Выяснилось, что проживание в районе с высокой концентрацией PM2,5 и диоксида азота в воздухе способствует развитию обоих паталогий. Кроме того, воздействие этих загрязняющих веществ было связано с высоким риском появления деменции в течение одного года и через пять лет после перенесенного инсульта.

Механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, еще предстоит изучить.

Ранее ученые с помощью данных о ДНК предсказали максимальную продолжительность жизни людей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами