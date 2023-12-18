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Стало известно, представители каких профессий чаще обладают высоким ростом

Daily Mail: политики чаще являются обладателями высокого роста

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Согласно информации, предоставленной центрами по контролю и профилактике заболеваний в США, с 2000 года женское население Америки стало ниже на половину дюйма (примерно на 1,27 см), а мужское — на десятую часть дюйма (примерно на 0,25 см). Самые высокие мужчины оказались полицейскими и политиками, а женщины — артистками и менеджерами. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании использовались данные Национального опроса по вопросам здравоохранения, предоставленные центрами по контролю и профилактике заболеваний в США. В опросе приняли участие 87 500 человек, которые родились не позднее 2000 года. Выяснилось, что с 2000 года женское население США стало ниже на полдюйма (примерно на 1,27 см), а мужское — на десятую часть дюйма (примерно на 0,25 см). Вероятнее всего, это связано с популяризацией фастфуда в 1980-х годах. Рацион американцев стал более калорийным, но менее питательным.

Также выяснилось, что самыми высокими мужчинами являются сотрудники полиции и пожарных служб. Их средний рост составил около 179 сантиметров. Такого же роста оказались политики и менеджеры по продажам. Самым низким средним ростом среди опрошенных (примерно 175 сантиметров) обладали фермеры.

Женщины-политики также оказались в числе высоких (165 сантиметров). Таким же ростом характеризовались писательницы, спортсменки и артистки. Наиболее низкими оказались занятые в сфере клининга. Их рост составил 161,24 сантиметра.

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