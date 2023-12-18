Маск заявил, что человечество должно заселить Луну и Марс

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Маска, человечество должно обладать космической базой на Луне, городами на Марсе и находиться «среди звезд».

Предприниматель отметил, что от первого полета самолета, сконструированного братьями Райт, до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло уже полвека. Маск подчеркнул, что такой длительный срок не может являться высшим достижением человечества как цивилизации.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск предположил, что люди являются единственной разумной формой жизни в нашей части Млечного Пути. Маск добавил, что в будущем люди могут стать особенным и «межзвездным» видом. Однако подобное произойдет, только если на Земле не случится никакой катастрофы.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.