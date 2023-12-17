Сибиряки могли заселить Америку на 11 тысяч лет раньше, чем считалось

Первые люди могли попасть в Северную Америку по морскому льду 24 тысячи лет назад. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU23).

Люди попали в Северную Америку по «мосту» между Америкой и Азией. Но этот перешеек был покрыт льдом, поэтому первые американцы могли либо пройти по коридору, который образовался между ледяными щитами, либо они путешествовали по морскому льду, или же плыли на лодках вдоль побережья перешейка.

Чтобы получить более полную картину миграции, ученые построили климатические модели, используя данные окаменелостей планктона. Численность этих организмов и свойства содержащихся в них веществ помогли выяснить температуру океана, его соленость и информацию о морском льде.

Ученые обнаружили, что в разгар последнего ледникового максимума около 20 тысяч лет назад океанские течения были более чем в два раза интенсивнее, чем сегодня, — из-за сильных ветров и более низкого уровня моря. Это означает, что людям было бы очень тяжело попасть на материк по морю. Вместо этого они, вероятно, путешествовали по морскому льду.

Работа подтверждает данные археологических и генетических находок, в том числе следы человека в Нью-Мексико возрастом около 23 тысяч лет и предполагает, что люди попали на материк 23-24 тысячи лет назад, а не 13 тысяч лет назад, как считалось ранее. Однако моделирование показало, что 14 тысяч лет назад течения вблизи Аляски успокоились, — в этот период миграции на лодках вдоль побережья были вполне возможны.

Ранее археологи нашли роскошный дом древнеримского воина с уникальной мозаикой.