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Установлено, в какой день цикла у женщин повышенное сексуальное возбуждение

JSR: установлен период наибольшего сексуального возбуждения у женщин

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Ученые из Йельского университета (США) установили, что самый высокий уровень сексуального желания у женщин наблюдается во время второй фазы менструального цикла, в этот период женщины часто самостоятельно проявляют инициативу. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

Авторы набрали выборку из 97 женщин, каждая из которых один раз в день в течение 15 дней сдавала анализ для определения уровней гормонов эстрадиола и прогестерона. Так, каждая женщина посетила два сеанса тестирования в периоды цикла, различающиеся по вероятности зачатия. Они также заполняли опросы о своем сексуальном желании, возбуждении, частоте сексуальной активности за этот период.

Процессы, происходящие в течение менструального цикла, могут быть описаны тремя фазами, соответствующими изменениям в яичниках. Это фолликулярная, овуляторная и лютеиновая фазы. Первая фаза цикла, известная как фолликулиновая фаза, обычно длится около двух недель. В течение первых 3-7 дней этой фазы происходит выделение кровянистой секреции. На седьмой день цикла месячные заканчиваются, и эндометрий начинает активно обновляться. В это же время фолликул и яйцеклетка созревают. В этот период организм активно вырабатывает эстрогены. Далее идет вторая фаза — овуляция, которая длиться около двух дней.

Лютеиновая фаза – это период в женском цикле, который начинается после выхода яйцеклетки из фолликула и роста желтого тела, стимулирующего выработку прогестерона. Прогестерон готовит слизистую матки к присоединению яйцеклетки. Эта фаза длится около 2 недель.

Ученые выяснили, что высокий уровень сексуального влечения наблюдается в конце первой фазе и сохраняется примерно до середины третьей. Этот период сопровождается большой выработкой эстрогенов. В фазу овуляции организм лучше всего готов к зачатию. Поэтому женщина испытывает наибольшее сексуальное желание и проявляет самую высокую активность.

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