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В России разрабатывают новое лекарство от коронавируса

В МФТИ разработали новое соединение против коронавируса

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина и МФТИ разработали новое соединение с противовирусной активностью, которое подавляет репликацию коронавируса, влияя на стабильную, не поддающуюся мутациям мишень в его геноме. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Biomolecules.

«В нашей лаборатории мы работали над созданием активной компоненты лекарства для терапии SARS-CoV-2. Оно предназначено для пациентов, находящихся на начальном этапе развития заболевания. Создание лекарства — долгий процесс, на первом шаге мы выбрали нестандартную мишень — особый узелок на геномной РНК вируса под названием псевдоузел. Эта структура играет важную роль в процессе наработки новых вирусных частиц — без нее не запускается переключение программы синтеза белков. Попадая в организм, вирус начинает размножаться, захватывая территорию, а для этого ему необходимо произвести белки, которые дальше будут копировать геном», — пояснила Екатерина Книжник, первый автор, студентка пятого курса МФТИ, сотрудница лаборатории структуры и функций биополимеров ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина.

Репликация вируса требует формирования псевдоузла во время синтеза белков с РНК. Этот процесс осуществляется при помощи аппарата трансляции. Этот аппарат во время синтеза первого полипептида в первой рамке считывания, встречая геномный узелок, притормаживает. Таким образом происходит проскальзывание рибосомы. После проскальзывания активируется вторая программа синтеза, нарабатывается полипептид, соответствующий второй рамке считывания.

Соединение подавляет репликацию РНК в участке вирусного генома между двумя рамками считывания. Мишень вещества — псевдоузел, который представляет собой стабильный элемент генома вируса. Лекарство на основе такого вещества не устареет, как вакцины, это и определяет перспективность исследования ученых.

Ранее ученые установили, что при COVID риск летального исхода на 50% выше, чем при гриппе.

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