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Светлоглазую шаманку похоронили вместе с внуком девять тысяч лет назад в Германии

Live Science: в могиле светлоглазой шаманки в Германии могли похоронить ее внука

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LDA Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták

Исследование показало, что захороненные вместе девять тысяч лет назад шаманка и младенец были родственниками. Об этом сообщает Live Science.

В 1934 году рабочие в Германии обнаружили двойное захоронение сидящей женщины с младенцем между ее ногами. Из-за обилия погребального инвентаря, окружавшего эту пару, археологи пришли к выводу, что она, вероятно, была шаманкой. В новом исследовании генетики выяснили, что шаманка и мальчик-младенец была родственниками четвертой или пятой степени родства.

Анализ ДНК показал, что геном женщины были типичным для западноевропейских охотников-собирателей. На момент смерти ей было от 30 до 40 лет, она была стройного телосложения и ростом примерно 1,55 метра. По сравнению с современными европейцами у нее были более темные волосы и кожа, но более светлые голубоватые глаза.

Исследователи также заметили у шаманки очень редкую анатомическую аномалию основания черепа. Она может приводить к защемлению позвоночной артерии, когда голова находится в определенном положении. Это может проявиться непроизвольным трепетанием глаз: нистагмом. Вероятно, эта черта способствовала ее статусу шамана.

Что касается младенца, возможно, он был похоронен через несколько десятилетий после женщины. Это означает, что они не были матерью и сыном, как предполагалось. Возможно, она была его прапрапрапрабабушкой. Но ученые не исключают, что они встречались при жизни: возможно, что она была дальней родственницей младенца по материнской линии, и оба имели общего предка два-три поколения назад.

Ранее археологи нашли роскошный дом древнеримского воина с уникальной мозаикой.

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