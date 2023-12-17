проект

>

Витамин D может защищать от тяжелого заболевания

Medicine: здоровый уровень витамина D может защищать от воспаления кишечника

close
100%
Depositphotos

У людей с воспалительными заболеваниями кишечника уровень витамина D значительно ниже. Опубликованное в журнале Medicine исследование предполагает, что чем сильнее дефицит, тем тяжелее воспаление.

Болезнь Крона и язвенный колит — хронические воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), возникающие при атаке здоровых тканей иммунной системой. Хотя у некоторых пациентов с ВЗК наблюдаются лишь легкие симптомы, это состояние может привести к опасным для жизни осложнениям. Ученые уже давно исследуют связь между дефицитом витамина D и ВЗК, но остается неясным, что является причиной и следствием.

В новом исследовании ученые сравнили уровни витамина D в сыворотке крови у 92 пациентов с ВЗК и 14 здоровых людей из контрольной группы. У пациентов с ВЗК уровень витамина D в сыворотке крови был заметно ниже (16 ± 8,6 нг/мл), чем у здоровых (26 ± 9,73 нг/мл). Почти треть (32,6%) пациентов с ВЗК страдали от выраженного дефицита витамина D, а у 66,3% был умеренный дефицит. Среди здоровых людей у 35,7% был нормальный уровень витамина D.

Кроме того, чем ниже был уровень витамина D у людей с ВЗК, тем сильнее было воспаление. Это может означать, что поддержание здорового уровня витамина D потенциально может помочь в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Ранее ученые выяснили, что жирная пища ухудшает снабжение мозга кислородом при стрессе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами