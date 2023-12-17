Витамин D может защищать от тяжелого заболевания

У людей с воспалительными заболеваниями кишечника уровень витамина D значительно ниже. Опубликованное в журнале Medicine исследование предполагает, что чем сильнее дефицит, тем тяжелее воспаление.

Болезнь Крона и язвенный колит — хронические воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), возникающие при атаке здоровых тканей иммунной системой. Хотя у некоторых пациентов с ВЗК наблюдаются лишь легкие симптомы, это состояние может привести к опасным для жизни осложнениям. Ученые уже давно исследуют связь между дефицитом витамина D и ВЗК, но остается неясным, что является причиной и следствием.

В новом исследовании ученые сравнили уровни витамина D в сыворотке крови у 92 пациентов с ВЗК и 14 здоровых людей из контрольной группы. У пациентов с ВЗК уровень витамина D в сыворотке крови был заметно ниже (16 ± 8,6 нг/мл), чем у здоровых (26 ± 9,73 нг/мл). Почти треть (32,6%) пациентов с ВЗК страдали от выраженного дефицита витамина D, а у 66,3% был умеренный дефицит. Среди здоровых людей у 35,7% был нормальный уровень витамина D.

Кроме того, чем ниже был уровень витамина D у людей с ВЗК, тем сильнее было воспаление. Это может означать, что поддержание здорового уровня витамина D потенциально может помочь в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

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