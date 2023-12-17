проект

>

Найден способ предсказать наличие аневризмы аорты с точностью 98%

Nature: параметры колебания стенок аорты предсказывают аневризму с точностью 98%

close
100%
Depositphotos

Нестабильное «трепетание» аорты позволяет обнаружить аневризму аорты с точностью 98%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering.

Когда участок аорты (самой большой артерии человека) расширяется более чем в 1,5 раза от своего первоначального размера, говорят об аневризме аорты. При этом стенка сосуда становится тонкой и может разорваться. Если это произойдет за пределами больницы, риск летального исхода близок к 100%. Аневризма аорты почти всегда никак себя не проявляет вплоть до разрыва сосуда. В новом исследовании ученые разработали первый параметр, позволяющий надежно предсказать риск этого опасного события.

Математический анализ показал, что предсказать риск разрыва аневризмы можно по нестабильному трепетанию стенки аорты. Дело в том, что когда кровь течет через аорту, стенка сосуда начинает колебаться. Исследователи обнаружили, что нестабильное трепетание связано с высоким риском расширения аорты и ее разрыва.

Чтобы проверить новый показатель (получивший название FIP), исследователи проанализировали данные 4D-проточной МРТ 117 пациентов с болезнями сердца и 100 здоровых добровольцев. Прогноз на основании FIP был точным в 98% случаев.

В настоящее время врачи оценивают вероятность разрыва аорты на основе факторов риска (возраста или истории курения) и размера аорты. Новый параметр сделает прогнозы точнее.

Ранее ученые назвали процедуру, снижающую риск летального исхода при сердечной недостаточности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами