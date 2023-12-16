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Игнорировавший вздутие живота 31-летний мужчина оказался болен раком брюшины

Daily Mail: вздутие живота оказалось признаком редкого рака у 31-летнего мужчины

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Liam Griffiths/SWNS

Житель Соединенного Королевства игнорировал вздутие живота, хронические запоры, спазмы и рвоту, которые оказались симптомами рака. Об этом сообщает Daily Mail.

В марте 2023 года 31-летний Лиам Гриффитс начал страдать от вздутия живота, хронических запоров, судорог и рвоты. Ранее работавший на нефтяной вышке мужчина, который называл себя «самым здоровым человеком в мире» и тренировался каждый день, решил не обращаться к врачу.

После ухудшения симптомов он попал в больницу, где у него сначала заподозрили болезнь Крона — воспалительное заболевание кишечника, а затем обнаружили рак брюшины. Операция прошла неудачно, и сейчас врачи считают, что опухоль неизлечима.

«Не пройти проверку раньше — это самая большая ошибка, которую я когда-либо совершал. Они обнаружили у меня рак на третьей стадии, но если бы я обратился к врачу раньше, возможно, они бы поймали его раньше. Я сделал то, что, по моему мнению, должен был сделать мужчина», — рассказал Гриффитс.

Рак брюшины — редкая опухоль тонкого слоя ткани, выстилающего внутреннюю поверхность брюшной полости. Чаще всего его обнаруживают у женщин старше 60 лет. Основные симптомы включают вздутие, боль в животе, запор, диарею, тошноту и потерю аппетита.

Ранее мужчина рассказал о своих необычных симптомах опухоли мозга.

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