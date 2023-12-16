В прокладках и тампонах нашли разрушающие гормоны вещества

Вещества, нарушающие работу эндокринной системы, обнаружены в тампонах и прокладках. Это показало исследование, опубликованное в BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

В новом исследовании ученые проанализировали 15 работ, опубликованных в период с 2013 по 2023 год, в которых тестировались средства для менструаций, доступные в США, Японии и Южной Корее. В целом исследования подтверждают, что тампоны и прокладки содержат различные химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, в том числе фталаты, летучие органические соединения, парабены, фенолы, ароматические химические вещества, диоксины и диоксиноподобные соединения. Ученые отметили, что недостаточно изучены такие продукты, как менструальные чаши и диски.

Ткани тела, соприкасающиеся с прокладками и тампонами, обладают высокой проницаемостью, поэтому через них в кровь могут попасть различные вещества, например, разрушающие эндокринную систему. Предыдущие исследования показали, что они могут влиять на уровень гормонов человека и вызывать проблемы со здоровьем, включая гинекологические заболевания, например, эндометриоз и миому матки. Такие вещества часто структурно похожи на гормоны, поэтому могут вмешиваться в химические реакции с их участием.

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