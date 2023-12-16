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Найдено лекарство, замедляющее ухудшение работы почек

The Lancet: снижающий уровень альбумина препарат может стать революцией

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Исследование экспериментального препарата показало, что он может замедлить хроническую болезнь почек у 50-70% пациентов. Результаты опубликованы в The Lancet.

Вещество BI 690517 подавляет выработку организмом альдостерона — гормона, который отвечает за баланс уровней натрия и калия, тем самым регулируя кровяное давление. Однако избыток альдостерона ускоряет прогрессирование хронической болезни почек (ХБП). При этом заболевании, ранее известном как хроническая почечная недостаточность, постепенно снижается фильтрационная способность почек. Это сопровождается множеством осложнений, а в конечном итоге может привести к необходимости пересадки почки.

Исследование началось в феврале 2022 года и завершилось в июле 2023 года. У всех 714 участников была диагностирована ХБП. После восьми недель терапии клинически значимое снижение уровня альбумина в моче (30% и более) произошло у половины участников, принимавших только BI 690517. В группе, которая принимала одновременно BI 609517 и стандартное лечение (эмпаглифлозин), уровень альбумина снизился у 70% пациентов.

Авторы работы считают, что правильное сочетание BI 690517 с другими препаратами в обозримом будущем может сделать ненужной процедуру диализа, которую сейчас используют для фильтрации крови пациентов с ХБП.

Ранее был найден способ оценить здоровье почек без биопсии.

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