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УЗИ печени может рассказать о здоровье легких, выяснили ученые

J Clin Transl Hepatol: жировая болезнь печени может ухудшить работу легких

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Жировая болезнь печени может привести к снижению емкости легких. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical and Translational Hepatology.

В исследовании приняли участие 2543 человека из четырех городов Китая. С помощью УЗИ ученые измерили содержание жира в печени пациентов, а с помощью спирометрии — их жизненную емкость легких.

У людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) наблюдалась значительно более низкая жизненная емкость легких. При этом состоянии в клетках печени накапливаются жировые капли, что приводит к нарушению работы органа. На ранних стадиях заболевания могут наблюдаться только структурные изменения печени, а позже к симптомам присоединяются нарушения обмена веществ. Их наличие у участников исследования было связано с наиболее значительным ухудшением работы легких.

Кроме того, из-за воспаления при НАЖБП ткань печени замещается фиброзной соединительной тканью, фактически — рубцом. Это приводит к ухудшению работоспособности органа. Авторы новой работы показали, что чем выраженнее был фиброз печени, тем сильнее была снижена емкость легких. Эта связь не зависела от других факторов: возраста, пола и статуса курения, что подчеркивает прямое влияние нарушений обмена веществ при НАЖБП на здоровье органов дыхания.

Исследование подчеркивает необходимость комплексного лечения НАЖБП с учетом ее влияния на работу легких.

Ранее ученые выяснили, что поздний ужин может увеличить риск инсульта на 53%.

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