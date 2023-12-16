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С Байконура стартовала ракета со вторым спутником «Арктика-М»

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» №2 стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

«16 декабря в 12:17 мск с 31-й площадки Байконура планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», — указывается в публикации.

Согласно информации компании, метеоспутник будет мониторить гидрометеорологическую обстановку в арктическом регионе, изучать гелиогеофизическую обстановку и ретранслировать сигналы спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Как пояснили в пресс-службе, спустя 9 минут 22 секунды после запуска головная часть космического аппарата в виде разгонного блока со спутником, отделится от третьей ступени ракеты, после чего должны произойти три включения двигателя «Фрегата», который через 4 часа 44 минуты после старта выведет аппарат на высокоэллиптическую орбиту.

В сентябре ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала с космодрома Байконур.

Ранее трофей «Игр Будущего» отправился на Байконур.

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