Эксперт объяснил, могут ли вспышки на Солнце разрушить магнитное поле Земли

Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский в интервью Общественной службе новостей прокомментировал сообщения о том, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет. По его словам, в настоящее время идет увеличение солнечной активности, поэтому в данном явлении ничего удивительного нет.

«Пик активности еще не пройден: все будет идти по нарастающей или оставаться на том же уровне, так что от новых солнечных вспышек никуда не деться», — рассказал Садовский.

Он объяснил, что сейчас Солнце проходит свой 11-летний цикл, в ходе которого полюса меняются местами, поэтому наблюдается повышенная активность ближайшей к нам звезды. Единственное, что может грозить человеку, по его словам, — это магнитные бури.

Вечером, 14 декабря синоптики центра погоды «Фобос» зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку интенсивностью X2,8. Специалисты отметили, что последний раз подобную вспышку фиксировали в 2017 году.

Вспышки на Солнце могут сопровождаться геомагнитными бурями на Земле — метеорологи считают, что симптомы этого явления будут заметны в субботу, 16 декабря.

Ранее астрономы установили, что пик активности Солнца наступит в начале 2024 года.