Мужчина с опухолью мозга рассказал о необычных симптомах глиомы

Мужчина, который несколько лет жил с опухолью головного мозга, списывал свои симптомы на усталость и стресс. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2018 году житель Соединенного Королевства Мэтт Карпентер узнал, что у него глиома головного мозга низкой степени злокачественности. За восемь лет до этого ему делали компьютерную томографию мозга, однако на снимках не было видно опухоли. С 2012 года состояние мужчины медленно ухудшалось, но он списывал свои симптомы на стресс и усталость.

Сначала он заметил, что забывает отдельные слова, невнятно их произносит или не помнит, о чем говорил только что. Спустя еще несколько лет у мужчины ухудшилось психическое здоровье, но он связал это с тяжелой работой, так как в то время он тратил 70–80 часов в неделю на работу в проекте помощи бездомным.

В 2017 году в самолете у мужчины случился приступ: он издавал странные звуки, тяжело дышал и не мог двигаться. Это состояние, которое затем повторялось несколько раз, он принял за сонный паралич. В январе 2018 года он обратился к врачам, которые обнаружили у него глиому.

Через два месяца ему удалили опухоль, причем во время операции мужчина был в сознании. Через три месяца он смог вернуться к работе в проекте помощи бездомным и даже завершил Tough Mudder – соревнование на выносливость, состоящее из полосы препятствий длиной 16–19 км. Позже ему потребовалось лечение второй опухоли головного мозга, на этот раз с помощью лучевой и химиотерапии.

Мужчина отметил, что не испытывал головных болей и проблем со зрением, которые являются основными признаками опухоли головного мозга. В зависимости от того, какая область мозга поражена, опухоль также может проявить себя судорогами, постоянной усталостью, тошнотой и рвотой, проблемами с памятью, изменениями характера, слабостью или параличом одной стороны тела.

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