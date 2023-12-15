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Российские ученые разработали технологию быстрой оценки состояния сооружений в Арктике

В НГУ разработали технологию экспресс-оценки состояния сооружений в Арктике

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Специалисты геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали технологию экспресс-оценки состояния сооружений, которые используются в Арктике и территориях с вечномерзлыми грунтами. Об этом сообщает Сиб.фм.

По данным издания, свою разработку ученые представили на форуме АРТЕК-2023. Комплекс для оценки сооружений состоит из сенсоров, записывающих частоту и амплитуду конструкций зданий, и регистраторов, сохраняющих эти данные. По амплитуде колебаний можно будет установить, в каком состоянии находится объект.

«Мы исследовали таким образом ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в Новосибирской области, а также на одном из крупнейших металлургических предприятий России. Результаты наших исследований были на 100% подтверждены другими, более трудоемкими и дорогими способами», — рассказал директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин.

Пока данная технология проходит пилотные испытания на крупных предприятиях в России, после ее смогут применять на трубопроводном транспорте, при добыче нефти и газа и не только.

Ученые Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ до этого запатентовали композицию для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Вещество удаляет различные химические соединения и биомолекулы, входящие в состав ДНК и РНК вирусов.

Ранее была разработана ранняя диагностика репродуктивных осложнений при болезни щитовидки.

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