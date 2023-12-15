Стало известно, насколько эффективно искусственный интеллект диагностирует депрессию

Сара Хеллевелл, научный сотрудник факультета медицинских наук Университета Кертина в Австралии рассказала The Conversation, что ChatGPT — бот, основанный на нейросетевой модели, может эффективно выявлять депрессию. Кроме того, ChatGPT способен предоставить адекватные рекомендации относительно лечения этого заболевания.

Несмотря на то, что депрессия встречается часто (примерно у 20% мирового населения), ее трудно диагностировать. Дело в том, что единого инструмента для выявления этого заболевания не существует. Хеллевелл объяснила, что обычно врачи используют комплексный подход, основанный на самооценке пациентом симптомов, заполнении различных опросников и наблюдении. Для тех, у кого депрессия уже диагностирована, существует целый ряд вариантов лечения, включая разговорную терапию, лекарства и изменение образа жизни. Однако предсказать реакцию на терапию достаточно сложно.

Отмечается, что в последние годы наблюдается повышение интереса исследователей к методам диагностики депрессии с помощью искусственного интеллекта. Ссылаясь на исследование ученых из академического колледжа Оранима в Израиле, Хеллевелл рассказала, что модели ИИ не только эффективно выявляют это заболевание, но и предоставляют адекватные рекомендации относительно терапии.

В исследовании ученые использовали ChatGPT — бот, основанный на нейросетевой модели, чтобы получить рекомендации по лечению депрессии для вымышленных пациентов с различной степенью тяжести заболевания, полом и социально-экономическим статусом. В большинстве случаев чат-бот на основе искусственного интеллекта предлагал «испытуемым» пройти курс разговорной психотерапии.

Хеллевелл объяснила, что иногда врачи игнорируют такой метод лечения в пользу применения антидепрессантов. Чаще всего препараты прописывают мужчинам, являющимся представителями рабочего класса. Использование моделей ИИ в качестве инструментов первичной диагностики потенциально позволит нивелировать половые и социально-экономические предубеждения, которые могут влиять на качество лечения. Тем не менее такие технологии пока несовершенны, поэтому без консультации с врачом обойтись нельзя.

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