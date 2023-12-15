В России исследователи нашли способ замедлить старость

В российском Научном центре инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) был найден способ замедлить процесс старения. Об этом говорится на сайте Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Минздрава России.

Ученые изучили один из факторов старения — метилглиоксаль, и выяснили, как его контролировать. Разработка, проведенная в университете, позволит предотвращать развитие таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные расстройства, включая болезнь Альцгеймера.

Университет напоминает, что специалисты НЦИЛС уже более пяти лет ищут новые способы восстановления межклеточного вещества, которое повреждается в процессе старения. Они нашли средства, которые помогают поддерживать нормальный уровень коллагена, который заполняет пространство между клетками и органами и отвечает за их функционирование.

Ученые также обнаружили молекулы потенциальных лекарств, которые снижают образование маркеров старения. Эффективность этих разработок была подтверждена на лабораторных животных.

До этого биологи из Гуандунского технологического университета (GDUT) сравнили эффективность и безопасность пяти видов ретиноидов для лечения возрастных изменений кожи, связанных с воздействием солнечного излучения.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.