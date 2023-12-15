Опасный канцероген, возникающий из-за лесных пожаров, обнаружен учеными

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что лесные пожары превращают металлы, содержащиеся в почве, в канцерогены, которые могут быть перенесены воздухом и вдыхаться пожарными и людьми, проживающими с подветренной стороны. Это стало известно из статьи, опубликованной в журнале Nature Communications (Nat. Commun).

Хром в своей трехвалентной форме [Cr(III)] широко распространен в природе и не представляет большой опасности для здоровья человека. Однако при температуре выше 200 градусов Цельсия его окисление молекулярным кислородом ускоряется, что приводит к образованию токсичного шестивалентного Cr(VI). Исследования показали, что до 35% почвенного хрома окисляется до Cr(VI) во время пожаров.

Ученые проанализировали образцы почвы и золы, собранные с мест лесных пожаров в Калифорнии в разные периоды времени с промежутком почти в год. Даже спустя 11 месяцев после пожаров концентрации токсичного металла в виде мелких частиц, способных передвигаться с помощью ветра, оставались высокими и составляли от 327 до 13 100 микрограмм на килограмм.

Авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные исследования для определения концентрации хрома-6 в дыму от лесных пожаров, а также для изучения потенциальной токсичности других металлов, таких как марганец и никель, найденных в почве. Кроме того, результаты указывают на необходимость использования защитных масок и установки очистителей воздуха для людей.

В период с 2001 по 2021 год во всем мире сгорело до 25 млн гектаров лесов, что сравнимо с площадью Великобритании, заявила группа британских и австралийских ученых из Кембриджского и Австралийского национального университетов. Согласно их отчету, за последнее десятилетие количество ежегодных природных пожаров выросло в три раза. Сильнее всего пострадали Бразилия, Австралия, Канада, США и Сибирь.

Одна из возможных причин усугубления пожароопасной обстановки в мировых лесах заключается в том, что заготовка древесины делает лесные массивы более уязвимыми для огня. Это было задокументировано в некоторых частях юго-восточной Австралии, где неповрежденные леса всегда горели с меньшей интенсивностью, чем вырубленные.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.