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Найдены биомаркеры для оценки работы почек без биопсии

Science: шесть белков помогут оценить работу почек без биопсии

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Исследование выявило биомаркеры, которые в будущем позволят оценить без биопсии, правильно ли восстанавливаются почки при острой почечной недостаточности. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Острая почечная недостаточность может привести к утрате работоспособности почек, и врачи уже давно ищут биомаркеры, которые позволили бы узнать о состоянии пациента без инвазивной биопсии почек, то есть взятия ткани для анализа непосредственно из органа.

В новом исследовании врачи в общей сложности изучили более 120 тысяч клеток из образцов биопсии почек 17 пациентов с острой почечной недостаточностью и семи здоровых участников. У больных были обнаружены шесть специфичных белков, связанных с неадаптивным восстановлением проксимальных канальцев почек. Этот процесс сопровождается сильным воспалением, и его выявление с помощью обнаруженных учеными белков позволит лучше прогнозировать и лечить острую почечную недостаточность.

«Пациенты с острой почечной недостаточностью находятся в критическом состоянии, часто в отделении интенсивной терапии, и проведение биопсии почек невозможно из соображений безопасности. Существует острая необходимость выявления тканевых признаков в крови или моче, которые могут сообщить нам о том, как восстанавливаются почки», — отметил автор исследования, доктор медицинских наук, директор отделения нефрологии медицинского центра Джонса Хопкинса Чираг Парих.

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