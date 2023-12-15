Светящиеся наночастицы в кале помогли ученым сделать важное открытие

Пребиотик инулин влияет на большее число кишечных бактерий, чем считалось ранее. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications. Открытие поможет разработать персонализированные пищевые добавки для оздоровления кишечных микробов.

Пребиотики — это неперевариваемые человеком компоненты пищи, которые способствуют росту полезных микроорганизмов в кишечнике. Инулин, один из самых популярных пребиотиков, содержится в бананах, пшенице, луке и чесноке. Попадая в толстый кишечник, он расщепляется и ферментируется кишечными бактериями.

Исследования показали, что инулин может оказывать положительное влияние на здоровье человека, уменьшать воспаление и снижать риск рака. Однако в кишечнике человека обитает около 100 триллионов микробов, поэтому на данный момент невозможно предсказать, как инулин повлияет на все это многообразие. В новом исследовании Венского университета ученые использовали святящиеся наночастицы для отслеживания взаимодействия инулина с кишечными бактериями.

Анализ кала людей, принимавших инулин, показал, что спектр кишечных бактерий, которые могут связываться с инулином, гораздо шире, чем предполагалось ранее. Также ученые обнаружили, что реакция микробов отличалась у разных людей. Эти результаты подчеркивают важность учета индивидуальных различий при разработке диетических добавок для кишечных бактерий.

«Добавки инулина присутствуют на рынке уже много лет, но точных научных доказательств их благотворного воздействия на здоровье нет. Раньше мы думали, что инулин в основном стимулирует бифидобактерии, так называемые хорошие бактерии, но теперь мы знаем, что эффект инулина гораздо сложнее», — заключили ученые.

Ранее ученые выяснили, какие кишечные бактерии человека замедляют рост вредных микробов в тысячу раз.