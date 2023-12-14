На Солнце заметили мощнейшую вспышку

Синоптики центра погоды «Фобос» зафиксировали на Солнце самую мощную за последние шесть лет вспышку. Об этом сообщается на сайте центра.

«Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — заявили синоптики.

Вспышки на Солнце могут сопровождаться геомагнитными бурями на Земле — синоптики считают, что симптомы этого явления будут заметны в субботу, 16 декабря.

До этого на Солнце образовалась огромная темная дыра, извергающая космический ветер.

Ранее астрономы установили, что пик активности Солнца наступит в начале 2024 года.