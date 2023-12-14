Диетолог рассказала, какое вино наиболее безопасно для здоровья и фигуры

Врач-диетолог Дебби Петитпейн (Debbie Petitpain) из США рассказала Daily Mail, что в белом вине мало сахара, калорий и алкоголя. Эти качества делают напиток более безопасным для фигуры и здоровья.

Специалист объяснила, что в сухих белых винах содержится меньше остаточных сахаров — натуральных сахаров, накапливающихся в жидкости после ферментации винограда. В белом вине почти весь природный сахар при брожении преобразовывается в алкоголь, что придает ему несладкий, терпкий вкус. Кроме того, бокал этого алкогольного напитка содержит около 120 калорий. В 500 миллилитрах пива, например, их около 200.

Диетолог также отметила, что в результате многочисленных исследований стало известно о пользе для здоровья красного вина. Оно содержит антиоксиданты (в том числе ресвератрол), снижающие воспаление в организме и защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако пары бокалов вина недостаточно для получения благотворного эффекта, а большее количество напитка, напротив, может нанести вред здоровью. Для контроля количества употребляемого алкоголя специалист советует разбавлять белое и красное вино газированной водой. Так в организм поступит меньше этилового спирта, при этом у человека создастся субъективное ощущение удовлетворенности от напитка.

Ранее ученые выяснили, когда будущим отцам нужно перестать употреблять алкоголь.