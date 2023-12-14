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Стало известно, как использование гаджетов влияет на качество сна подростков

JAH: использование гаджетов вызывает трудности с засыпанием у подростков

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Shutterstock

Использование гаджетов для игр и общения с друзьями провоцирует у подростков трудности с засыпанием. К такому выводу пришли исследователи из Пенсильванского государственного университета в США. Результаты опубликованы в Journal of Adolescent Health (JAH).

В исследовании приняли участие 475 подростков. Испытуемых попросили сообщить, сколько времени они проводят перед экранами ежедневно и какие действия при этом совершают. Экранное время было классифицировано на пассивное (просмотр телевизора) и активное (игры, онлайн-общение). Также ученые выяснили, используют ли добровольцы гаджеты за час до отхода ко сну. Затем испытуемых попросили надеть акселерометры, устройства для измерения ускорения, которые работают как датчики изменения положения объекта в пространстве. Так исследователи могли отслеживать активность участников для оценки соотношения пассивного и активного экранного времени.

Ученые подчитали, что подростки тратили в среднем два часа в день на общение с друзьями в интернете. Немного меньше времени (около 1,3 часа в день) — на видеоигры, менее одного часа — на пролистывание страниц и поиск различной информации, около 1,7 часа — на просмотр телевизора или видео.

Подростки ночью спали в среднем 7,8 часа. Исследователи обнаружили, что каждый час активной онлайн-переписки перед сном приводил к тому, что испытуемые засыпали на 11 минут позже. Видеоигры сдвигали время засыпания на девять минут. Те, кто отправлял текстовые сообщения или играл в игры на устройстве за час до сна, засыпали на 30 минут позже.

Отмечается, что недостаток сна подвергает подростков повышенному риску развития ожирения и когнитивных нарушений, а также вредит психическому здоровью. Авторы исследования предположили, что ограничение активного экранного времени за час до сна может поспособствовать более легкому засыпанию и снизить вероятность проявления негативных последствий.

Ранее ученые нашли связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами.

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