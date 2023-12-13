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Неподвижная йога улучшает сон и работу мозга, доказали ученые

PLOS ONE: две недели йога-нидры улучшили работу мозга добровольцев

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Две недели 20-минутных занятий йога-нидрой улучшили сон, память, принятие решений и мышление добровольцев. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Активные формы йоги сфокусированы на выполнении различных поз (асан), дыхании и контроле мышц. В отличие от них, йога-нидра не требует движений: она направлена на достижение состояния сознательного расслабления в положении лежа.

В новом исследовании ученые из Индии использовали метод полисомнографии, который позволяет оценить активность мозга в различных фазах сна, их длительность и частоту. После двух недель йога-нидры у участников значительно выросло качество сна и доля дельта-волн в глубоком сне. Предыдущие исследования показали, что это связано с улучшением качества сна, внимания и памяти. Новые результаты подтвердили эти данные: участники стали быстрее давать ответы в тестах на умственные способности без потери точности. У них улучшились память, абстрактное мышление, способность к пространственному обучению.

Авторы полагают, что их исследование стало первым качественным объективным доказательством того, что йога-нидра улучшает качество сна и работу мозга.

Ранее ученые выяснили, что экстракт какао может улучшить мышление и память пожилых людей.

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