Искусственный интеллект научили прогнозировать выживаемость при раке

Исследователи из Юго-Западного медицинского центра Калифорнийского университета разработали новую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая анализирует пространственное расположение клеток в образцах тканей, прогнозируя выживаемость пациентов при раке. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Ученые объяснили, что пространственная организация клеток в тканях подобна сложной головоломке, где все фрагменты тщательно подогнанным друг к другу для формирования целостной структуры — ткани или органа. Для постановки диагнозы образцы тканей обычно берутся у пациентов и помещаются на специализированные слайды для интерпретации специалистами. Однако этот процесс отнимает много времени. Кроме того, человеческий глаз может упускать некоторые детали, имеющие важное значения для оценки выживаемости пациента. Новые алгоритмы ИИ, обученные анализировать изображения слайдов с образцами тканей, имитируют работу врачей.

Система обнаруживает клетки на изображениях и определяет их расположение. Затем алгоритмы дифференцируют клетки по типам и исследуют их морфологию (строение, размер).

Исследователи успешно применили этот инструмент при прогнозировании исходов онкологических заболеваний разных видов. Они использовали технологию для различения двух подтипов рака легких — аденокарциномы или плоскоклеточного рака. В другом исследовании с помощью новых алгоритмов они предсказали вероятность того, что потенциально злокачественные заболевания полости рта (предраковые поражения) перерастут в рак. В третьем эксперименте модель пыталась определить, какие пациенты с раком легких с наибольшей вероятностью положительно среагируют на класс лекарств, называемых ингибиторами рецепторов эпидермального фактора роста.

В каждом из трех испытаний новая технология по эффективности значительно превзошла традиционные методы прогнозирования исходов болезни. Ученые надеются, что в дальнейшем алгоритмы можно будет использовать для оптимизации подбора лечения для пациентов с раком и выявления профилактических мер для людей с предрасположенностью к этому заболеванию.

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