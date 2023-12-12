Назван простой способ снизить риск осложнений после операции

По мнению ученых из Медицинского колледжа Висконсина в США, люди, которые проходят не менее 7500 шагов в день, в два раза реже страдают от послеоперационных осложнений, таких как образование тромбов или отторжение органов после трансплантации. Результаты исследования опубликованы в Medical College of Wisconsin (MCW).

Исследователи определили конкретную цифру — 7500 шагов в день, изучив данные фитнес-трекеров, которые носили 475 человек, принявшие участие в обширной программе National Institutes of Health. Программа была направлена на сбор данных о состоянии здоровья жителей США. Некоторые участники программы перенесли хирургические вмешательства по разным причинам. Оказалось, что на риск послеоперационных осложнений и время восстановления влияет двигательная активность, в частности — ходьба.

Ученые подсчитали, что у перенесших вмешательство людей, средний возраст которых составил 57 лет, вероятность возникновения осложнений в течение 90 дней после операции была на 51% ниже, если они регулярно проходили 7500 шагов. При этом аналогичный положительный эффект для здоровья был выражен и в тех случаях, когда люди начинали ходить пешком за несколько дней до операции.

Исследователи объяснили, что умеренная физическая нагрузка помогает сохранить легкие здоровыми, а также способствует поддержанию плотности костной ткани. Кроме того, ходьба улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, тем самы снижая риск развития тромбоза. Это особенно важно для восстановления после операционного вмешательства.

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