проект

>

Онколог рассказал, на что может указывать зуд в женских гениталиях

Онкохирург Иванов: при раке вульвы пациенток часто беспокоит зуд и жжение

close
100%
Pexels

При раке вульвы пациенток зачастую беспокоит зуд, а также жжение, боли в области вульвы и промежности. Об этом «Газете.Ru» рассказал онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, директор клиники «Мамма» Антон Иванов.

Заболевание развивается медленно, и часто перечисленные выше симптомы являются первыми признаками начала патологического процесса. На более поздних стадиях, по словам Иванова, возможно наличие язвы или ссадин красного или белого цвета.

«Причем ссадина и язва могут не заживать в течение одного месяца. Также иногда женщины жалуются на гноевидные, кровянистые выделения, не связанные с менструацией», – рассказал Иванов.

Онколог отметил, что рак вульвы встречается редко. В основном он поражает женщин старших возрастных групп – после 65 лет, но есть и группа пациенток, у которых данное заболевание обнаруживается раньше – после 50 лет.

«Часто возникает у женщин с атрофическими изменениями наружных половых органов и у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека. ВПЧ передается половым путем и является одним из основных факторов, запускающих развитие болезни», – рассказал онколог.

Ранее Иванов описал противораковый эффект кофе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами