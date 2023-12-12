Онколог рассказал, на что может указывать зуд в женских гениталиях

При раке вульвы пациенток зачастую беспокоит зуд, а также жжение, боли в области вульвы и промежности. Об этом «Газете.Ru» рассказал онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, директор клиники «Мамма» Антон Иванов.

Заболевание развивается медленно, и часто перечисленные выше симптомы являются первыми признаками начала патологического процесса. На более поздних стадиях, по словам Иванова, возможно наличие язвы или ссадин красного или белого цвета.

«Причем ссадина и язва могут не заживать в течение одного месяца. Также иногда женщины жалуются на гноевидные, кровянистые выделения, не связанные с менструацией», – рассказал Иванов.

Онколог отметил, что рак вульвы встречается редко. В основном он поражает женщин старших возрастных групп – после 65 лет, но есть и группа пациенток, у которых данное заболевание обнаруживается раньше – после 50 лет.

«Часто возникает у женщин с атрофическими изменениями наружных половых органов и у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека. ВПЧ передается половым путем и является одним из основных факторов, запускающих развитие болезни», – рассказал онколог.

Ранее Иванов описал противораковый эффект кофе.