Рыба благотворно влияет на здоровье детей, выяснили ученые

По мнению исследователей из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США), введение рыбы в рацион детей защищает их от нарушений развития нервной системы. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.

Расстройства, связанные с нарушениями развития нервной системы, могут включать дисфункцию внимания, памяти, восприятия, а также трудности, связанные с решением задач или социальным взаимодействием.

Ученые провели исследование с участием 142 детей в возрасте одного месяца. Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья всех детей и взяли у них образцы слюны для оценки уровней активности в микробиоме полости рта различных бактерий, связанных с нарушениями при развитии нервной системы. К ним относятся Candidatus gracilibacteria и Chlorobi. Также родителей испытуемых попросили предоставить данные о том, чем обычно питаются дети.

Команда заново обследовала детей, когда им исполнилось шесть месяцев и год. В 18-месячном возрасте был проведен заключительный этап исследования, направленный на определение наличия или отсутствие нарушений. Оказалось, что употребление рыбы связано со снижением концентрации Candidatus gracilibacteria и Chlorobi в слюне. У детей, которые ели рыбу хотя бы один раз в неделю, риск возникновения нарушений при развитии нервной системы был ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял этот продукт. Эта взаимосвязь сохранялась даже после учета других факторов, таких как уровень дохода семьи и доступ к медицинскому обслуживанию.

Вероятнее всего, защитное действие оказывают длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата рыба.

Ранее стало известно, может ли употребление рыбы и мяса навредить печени.