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На Камчатке участились токсичные «красные приливы»

В РАН назвали «красные приливы» у берегов Камчатки бомбой замедленного действия

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Ted.ns

Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) установили, что вредоносное цветение водорослей (ВЦВ), также известное как «красный прилив», представляет собой бомбу замедленного действия для Берингова и Чукотского морей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Это явление обусловлено массовым вcпышкообразным ростом видов планктонных микроводорослей, что может привести к разрушениям прибрежных экосистем, массовой гибели животных, включая млекопитающих и птиц, а также отравлениям людей.

Среди видов, способных вызвать «красный прилив», особый интерес привлекают динофлагелляты рода Alexandrium, известные как продуценты сакситоксина и его аналогов. Они, передаваясь по пищевым сетям, накапливаются в моллюсках, употребление в пищу которых может приводить к синдрому «паралитического отравления моллюсками».

Жизненный цикл Alexandrium включает в себя формирование неподвижных клеток покоя ‒ цист, которые накапливаются в донных отложениях или в придонных слоях воды. Прорастание цист токсичных видов Alexandrium ежегодно инициирует масштабные токсичные «цветения» воды, в том числе в северо-западной части Тихого океана, которые сопровождаются массовой гибелью морских животных и отравлениями людей.

За последние три десятилетия частота и интенсивность ВЦВ в целом на Дальнем Востоке, и в частности вдоль побережья Камчатки, увеличились более чем в 5 раз. Это будет оказывать негативное влияние на развивающуюся экономику региона, в значительной степени связанную с добычей и переработкой морских биоресурсов.

Массовые отложения покоящихся цист в осадках Берингова и Чукотского морей могут представлять собой «бомбу замедленного действия», поскольку выход цист на поверхность морских осадков в условия, подходящие для их прорастания, возможен как по естественным причинам (например, в процессе биотурбации), так и вследствие антропогенных факторов (например, дноуглубительных работ).

Такие выводы ученые сделали, собрав и проанализировав базу данных, в которой обобщены результаты многолетних исследований покоящихся стадий микроводорослей, в том числе видов продуцентов фикотоксинов, в современных поверхностных осадках Камчатки и прилегающих регионах.

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