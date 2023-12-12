На Камчатке участились токсичные «красные приливы»

Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) установили, что вредоносное цветение водорослей (ВЦВ), также известное как «красный прилив», представляет собой бомбу замедленного действия для Берингова и Чукотского морей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Это явление обусловлено массовым вcпышкообразным ростом видов планктонных микроводорослей, что может привести к разрушениям прибрежных экосистем, массовой гибели животных, включая млекопитающих и птиц, а также отравлениям людей.

Среди видов, способных вызвать «красный прилив», особый интерес привлекают динофлагелляты рода Alexandrium, известные как продуценты сакситоксина и его аналогов. Они, передаваясь по пищевым сетям, накапливаются в моллюсках, употребление в пищу которых может приводить к синдрому «паралитического отравления моллюсками».

Жизненный цикл Alexandrium включает в себя формирование неподвижных клеток покоя ‒ цист, которые накапливаются в донных отложениях или в придонных слоях воды. Прорастание цист токсичных видов Alexandrium ежегодно инициирует масштабные токсичные «цветения» воды, в том числе в северо-западной части Тихого океана, которые сопровождаются массовой гибелью морских животных и отравлениями людей.

За последние три десятилетия частота и интенсивность ВЦВ в целом на Дальнем Востоке, и в частности вдоль побережья Камчатки, увеличились более чем в 5 раз. Это будет оказывать негативное влияние на развивающуюся экономику региона, в значительной степени связанную с добычей и переработкой морских биоресурсов.

Массовые отложения покоящихся цист в осадках Берингова и Чукотского морей могут представлять собой «бомбу замедленного действия», поскольку выход цист на поверхность морских осадков в условия, подходящие для их прорастания, возможен как по естественным причинам (например, в процессе биотурбации), так и вследствие антропогенных факторов (например, дноуглубительных работ).

Такие выводы ученые сделали, собрав и проанализировав базу данных, в которой обобщены результаты многолетних исследований покоящихся стадий микроводорослей, в том числе видов продуцентов фикотоксинов, в современных поверхностных осадках Камчатки и прилегающих регионах.

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