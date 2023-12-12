Назван напиток, повышающий эффективность физических упражнений

Ученые из Федерального университета Минас-Жерайса в Бразилии выяснили, что кофе благотворно влияет на обмен веществ и физическую работоспособность, повышая эффективность тренировок. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи стремились выявить механизмы, с помощью которых продукты, содержащие кофеин, увеличивают эффективность физических упражнений. К ним относятся кофе, чай, шоколад, энергетические напитки. Для этого они провели эксперимент с участием трех групп здоровых добровольцев. Испытуемые из первой группы пили кофе перед началом тренировки, добровольцы из второй — напиток-плацебо, а из третьей — кофе без кофеина. Результаты показали, что кофе повышает выносливость на 31% и 22,8% по сравнению с плацебо и напитком без кофеина соответственно.

Ученые объяснили, что кофе повышает уровни гормонов дофамина, адреналина и норадреналина, а также снижает активность аденозиновых рецепторов. Такие изменения приводят к учащению сердцебиения, липолизу (расщеплению жиров), увеличению концентрации сахара и инсулина в крови. В совокупности это способствует повышению физической работоспособности, и, следовательно, эффективности тренировок. Кроме того, кофеин стимулирует термогенез — процесс производства тепла в организме. Такой эффект приводит к увеличению расхода энергии (калорий), что помогает избавиться от избыточного веса.

Ранее выяснилось, что кофе повышает риск развития артрита.