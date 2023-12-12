SpaceX собирается запустить загадочный космический самолет X-37B для армии США

Через пару часов запланирован запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy, которая должна вывести на орбиту космический самолет, являющийся одним из самых увлекательных проектов американских военных в гонке страны за исследованием космоса. Об этом говорится в материале CNN.

Таинственный роботизированный космический корабль X-37B отправиться на орбиту на борту массивного ракетного носителя в 20:14 по восточному времени с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Похожий на миниатюрный шаттл NASA с закрытыми окнами, многоразовый космический самолет выйдет на свою седьмую экспериментальную миссию.

Воздушные силы США предоставили несколько деталей о целях этой беспилотной миссии.

Среди исследований на борту будет эксперимент NASA, направленный на поиск способов обеспечения жизнеобеспечения астронавтов в будущих межпланетных миссиях. Этот эксперимент под названием Seeds-2 «подвергнет семена растений воздействию жесткой радиационной среды длительных космических полетов» и продолжит предыдущие исследования, проведенные в миссиях X-37B.

Эксперименты также включают использование многоразового космического самолета в новых орбитальных режимах, эксперименты с будущими технологиями осведомления о космическом пространстве и исследование радиационного воздействия на материалы.

Орбитальные режимы — это области космоса, где различные небесные тела оказывают наибольшее гравитационное влияние. Если гравитация Земли преобладает, например, это называется «геоцентрическим режимом».

Накануне SpaceX перенесла запуск беспилотного шаттла Космических сил США.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.