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В Канаде обнаружен разлом земной коры, который способен вызвать цунами в Северной Америке

Ученые обнаружили разлом земной коры, способный вызвать цунами в США и Канаде

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Unsplash

Французскими учеными в Канаде был обнаружен ранее неизвестный разлом земной коры, который может вызвать сильное цунами на североамериканском континенте, сообщает британская газета Daily Mail.

Длина разлома составляет около 75 километров, он проходит через территорию провинции Британская Колумбия.

Ученые предполагают, что если в районе обнаруженного разлома произойдет землетрясение, которое поднимет морское дно пролива, то вызванное этим процессом цунами может затопить значительные территории Британской Колумбии и соседнего американского штата Вашингтон.

При таком развитии событий в зоне затопления окажутся такие крупные города, как Ванкувер и Сиэтл. В общей сложности, опасности могут подвергнуться более миллиона человек.

В связи с этим научный сотрудник университета Гренобль-Альпы во Франции Ник Харриххаузен призвал жителей близлежащих районов оставаться готовыми к возможному землетрясению и цунами и подготовить запасы еды, воды, лекарств и предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что цунами высотой 40 сантиметров добралось до берегов Японии после мощного землетрясения на Филиппинах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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