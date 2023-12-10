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Ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин

Medriva: запрет абортов подверг опасности жизни и здоровье женщин

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Запрет абортов в некоторых штатах США привел к увеличению распространенности более опасных видов прерывания нежелательной беременности. Об этом сообщает Medriva, ссылаясь на исследование ученых из KFF.

В половине штатов США действуют законы, которые запрещают или ограничивают доступ к абортам. Их принятие привело к увеличению среднего времени ожидания аборта: оно составляет от пяти до восьми рабочих дней. Пока идут политические и идеологические дебаты, жизни и здоровье женщин оказываются под угрозой, особенно тех, кто сталкивается с осложненной беременностью.

Запрет абортов вынудил женщин выезжать за пределы штата, в результате чего некоторые упускали время для более безопасного медикаментозного прерывания беременности. Исследования также показали, что в некоторых клиниках увеличилось число пациенток, делающих аборты на сроке 14 недель и позже, что связано с повышенными рисками для здоровья.

Кроме того, некоторым женщинам приходится обращаться в суд, чтобы добиться разрешения на аборт, — даже если беременность угрожает их жизни. В Техасе женщине разрешили прервать беременность из-за патологии плода, сделавшей его нежизнеспособным. Решение было принято после того, как врачи подтвердили, что продолжение беременности представляет риск для здоровья женщины и ее будущей способности зачать и выносить ребенка. В другом случае судья Техаса вынес постановление, разрешающее провести аборт женщине с обнаруженной у плода лишней 18-й хромосомой (трисомия по 18 хромосоме).

Ранее ученые выяснили, что кесарево сечение может усложнить зачатие.

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