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В Норвегии нашли монету с лицом Иисуса

Miami Herald: в Норвегии обнаружили редкую монету с лицом Иисуса

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Martine Kaspersen/Innlandet Fylkeskommune

Археологи обнаружили редкую монету с лицом Иисуса Христа в горах Вестре-Слидре на юге Норвегии, об этом сообщает новостной портал Miami Herald.

По оценкам специалистов, монета была отчеканена где-то между 977 и 1025 годами во время правления Византийской империей братьями Василием II и Константином VII. Они изображены на одной стороне монеты, а на противоположной Иисус Христос. Время, когда монета была отчеканена, археологи определили по трем пунктирным линиям, опоясывающим границу монеты. Этот элемент дизайна использовался как раз в этот период.

На артефакте также нашли две надписи на латыни и греческом языке. Первая: «Иисус Христос, Царь царствующих», а вторая: «Василий и Константин, императоры римлян».

Однако ученые не смогли установить, как монета оказалась на склоне. Они выдвинули версию, что монета принадлежала королю Норвегии Харальду III Суровому. До того, как стать королем, Харальд III был охранником византийского императора. Поэтому он мог получить разрешение «делить имущество императора после смерти».

Ранее археологи нашли редкий клад монет греко-азиатской империи.

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