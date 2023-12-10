Названа неожиданная причина гипертонии

Ученые из Университета Западной Вирджинии доказали, что замужество действительно может повысить кровяное давление, что повышает риски развития гипертонии. Это заболевание, в свою очередь, повышает риски развития инсульта. Результаты работы были представлены в журнале Journal of the American Heart Association.

Исследователи провели анализ показателей артериального давления у 1086 семейных парз из Великобритании, 3989 из США, 6514 из Китая и 22 389 из Индии. Было обнаружено, что риск повышения кровяного давления был на 9% выше, если люди состояли в браке. Причем это наблюдалось у людей, которые вышли замуж или женились на партнере с повышенным давлением, которое было диагностировано до брака.

Авторы заявили, что полученные результаты подчеркивают потенциальные преимущества использования парных подходов к диагностике и лечению высокого кровяного давления, таких как совместное участие в программах, а не индивидуальное лечение людей.

«Если у вашего супруга гипертония, у вас тоже больше шансов заполучить этот же недуг. Изменения в образе жизни, такие как повышение активности, снижение стресса или более здоровое питание, могут снизить кровяное давление. Однако в одиночку сложно изменить свой образ жизни, поэтому важно, чтобы оба супруга придерживались здорового образа жизни», — заявили авторы.

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