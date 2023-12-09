Ученые превратили пластиковые бутылки в ценное сырье с помощью света

Австралийские ученые из Университета Аделаиды разработали способ переработки пластиковой тары и других изделий из полиэтилена в ценное сырье для химической промышленности. Реакция протекает при комнатной температуре. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

«Мы переработали отходы полиэтиленового пластика в этилен и пропионовую кислоту с высокой селективностью, используя атомно-дисперсные металлические катализаторы», — отметил руководитель проекта, профессор Шичжан Цяо.

Для преобразования полиэтилена в ценные продукты был использован метод фотокатализа с окислительной связью при комнатной температуре за счет солнечного света. В качестве катализатора применили нетоксичный диоксид титана с атомами палладия.

В результате распада почти 99% получившегося вещества составила пропионовая кислота, которую используют в производстве пластмасс, лекарств, гербицидов, ароматических средств, растворителей и так далее.

По словам авторов разработки, предложенный ими метод менее энергозатратен по сравнению с распространенной химической переработкой полиэтилентовых отходов, которые осуществляются при температурах выше 400 °С и приводят к образованию продуктов сложного состава. Сложные соединения затруднительно использовать в качестве вторичных ресурсов без дополнительной обработки.

Ранее в России разработали экологичный метод утилизации загрязненных отходов пластика.