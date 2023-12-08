Физические упражнения оказались полезны при терапии рака молочной железы

Ученые из Американской ассоциации исследований рака обнаружили, что физические упражнения способны скорректировать побочные эффекты терапии рака молочной железы, такие как одышка, усталость и тошнота. Результаты исследования опубликованы на сайте ассоциации — American Association for Cancer Research (AACR).

Рак молочной железы и его терапия могут снижать качество жизни пациентов — иногда они испытывают одышку, тошноту и слабость. Ученые стремились выяснить, могут ли упражнения помочь людям с этим заболеванием почувствовать себя лучше. Для этого они провели исследование с участием 357 добровольцев из Германии, Польши, Испании, Швеции, Нидерландов и Австралии. Все участники получили рекомендации относительно выполнения физических упражнений. В течение девяти недель им нужно было тренировать равновесие и координацию, а также заниматься аэробикой. Около половины (178) должны были заниматься подконтрольно.

Каждые три месяца участники заполняли опросники для оценки физического, умственного, эмоционального и финансового качества жизни. Кроме того, исследователи регулярно проверяли, улучшилась ли физическая форма добровольцев. В ходе опросов пациенты, которые регулярно занимались спортом, сообщали о значительном улучшении самочувствия. По истечении полугода участникам стало легче взаимодействовать с обществом (они набрали в среднем на 5,5 балла больше в тестах на качество общения в социуме). Кроме того, добровольцы из этой группы заявили о снижении интенсивности одышки на 7,6 балла и боли — на 7,1 балла.

Также ученые обнаружили, что в течение девятимесячного эксперимента многие участники привыкли тренироваться. Они сообщили о том, что продолжат выполнять упражнения после окончания исследования. Авторы исследования надеются, что физическая активность может стать вспомогательным методом терапии рака молочной железы. Для этого директивные органы и страховые компании должны выделить средства для участия в соответствующих программах.

Ранее было названо упражнение, укрепляющее мышцы и снижающее давление.