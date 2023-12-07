Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли простой способ оздоровить и укрепить городские деревья

LUP: замена асфальта на газон вдвое повышает охлаждающий эффект от деревьев

close
100%
Георгий Иванов

Шведские ученые из Гетеборгского университета предложили простой способ сделать деревья в городах выше и позволить им развить более раскидистые кроны. Это помогает усилить охлаждение воздуха за счет зеленых насаждений в жаркие дни. Исследование опубликовано в научном журнале Landscape and Urban Planning (LUP).

Специалисты изучили влияние типа покрытия земли вокруг стволов дуба, каштана и липы на нескольких участках в городах Гетеборг и Мельндаль. Оценка основывалась на различных параметрах, включая густоту кроны, высоту дерева и количество испаряемой листьями влаги (транспирацию). Все это определяет влияние дерева на микроклимат, поскольку крона дает тень, а процесс транспирации охлаждает воздух подобно природному кондиционеру.

Исследование показало, что окруженные травой взрослые деревья в возрасте 20-30 лет в среднем на 2,6 метра выше таких же деревьев, растущих среди асфальта или брусчатки. Кроме того, кроны находящихся в зеленых зонах растений примерно на 1,3 метра шире и на 61% плотнее по сравнению с таким же породами, рядом с которыми нет газонов. В целом замена твердых покрытий на грунт увеличивает охлаждающий эффект от одного дерева примерно в два раза.

Ученые также выяснили, как разные типы деревьев показывают себя в зависимости от окружающей их поверхности. Самым неприхотливым в этом отношении оказался каштан. Однако среди газонов он продемонстрировал худшее охлаждение по сравнению с дубами и липами.

Ранее ученые обнаружили миллионы неучтенных гектаров леса по всей Европе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами