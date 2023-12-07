Ученые нашли простой способ оздоровить и укрепить городские деревья

Шведские ученые из Гетеборгского университета предложили простой способ сделать деревья в городах выше и позволить им развить более раскидистые кроны. Это помогает усилить охлаждение воздуха за счет зеленых насаждений в жаркие дни. Исследование опубликовано в научном журнале Landscape and Urban Planning (LUP).

Специалисты изучили влияние типа покрытия земли вокруг стволов дуба, каштана и липы на нескольких участках в городах Гетеборг и Мельндаль. Оценка основывалась на различных параметрах, включая густоту кроны, высоту дерева и количество испаряемой листьями влаги (транспирацию). Все это определяет влияние дерева на микроклимат, поскольку крона дает тень, а процесс транспирации охлаждает воздух подобно природному кондиционеру.

Исследование показало, что окруженные травой взрослые деревья в возрасте 20-30 лет в среднем на 2,6 метра выше таких же деревьев, растущих среди асфальта или брусчатки. Кроме того, кроны находящихся в зеленых зонах растений примерно на 1,3 метра шире и на 61% плотнее по сравнению с таким же породами, рядом с которыми нет газонов. В целом замена твердых покрытий на грунт увеличивает охлаждающий эффект от одного дерева примерно в два раза.

Ученые также выяснили, как разные типы деревьев показывают себя в зависимости от окружающей их поверхности. Самым неприхотливым в этом отношении оказался каштан. Однако среди газонов он продемонстрировал худшее охлаждение по сравнению с дубами и липами.

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