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Российские ученые призвали учитывать интересы роботов

Ученые из ВолгГТУ призвали учитывать интересы роботов

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Shutterstock

Человечество должно отказаться от идеи первенства в отношениях с роботами для эффективного взаимодействия с ними, считают ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Об этом пишет РИА Новости.

По мнению исследователей, в будущем, в эпоху цифрового капитализма, человечеству и роботам придется создать совместные правила сотрудничества.

«Нас ожидает мир, где роботы будут разрабатывать правовые рамки вместе с людьми. В нашем труде анализируется то, каким образом мы должны изменить свое мышление, чтобы адаптироваться к сложностям цифровой экономики», — поделился автор исследования, профессор кафедры «Экономика и предпринимательство» ВолгГТУ Даниил Фролов.

По его словам, о правах роботов и о нашем с ними сосуществовании стоит задуматься уже сейчас.

До этого «Газета.Ru» писала, что в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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