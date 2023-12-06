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Терапия светом может смягчить симптомы болезни Альцгеймера

PLOS: светотерапия улучшает сон и уменьшает возбуждение при болезни Альцгеймера

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Световая терапия значительно улучшает сон и психическое благополучие пациентов с болезнью Альцгеймера, сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One.

Снижение когнитивных функций, связанное с болезнью Альцгеймера, часто сопровождается нарушениями сна и расстройствами психики, включая апатичное и депрессивное поведение и агрессию. В новом исследовании ученые оценили эффективность терапии видимым светом, направленной на стимуляцию супрахиазмического ядра — зоны мозга, играющей ключевую роль в контроле суточных ритмов.

Было проанализировано 15 высококачественных исследований с участием 598 пациентов с болезнью Альцгеймера. Включенные испытания были опубликованы в период с 2005 по 2022 год и проводились в семи странах. Они подтвердили, что светотерапия значительно улучшает качество сна, способствует нормальному переключению суточных ритмов и уменьшает внутрисуточную изменчивость — показатель того, как часто человек переходит от отдыха к активности в течение дня. Кроме того, терапия уменьшила нагрузку на лиц, осуществляющих уход за ними. Также смягчились симптомы депрессии ажитации — двигательного беспокойства, сопровождаемого эмоциональным возбуждением, тревогой и страхом.

Авторы метаанализа пришли к выводу, что светотерапия является многообещающим вариантом лечения некоторых симптомов болезни Альцгеймера, однако требуются более масштабные исследования.

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