Попугаи заняли четвертое место по популярности среди домашних питомцев России

Опрос, проведенный страховой компанией «Ингосстрах», показал, что попугаи занимают четвертое место по популярности среди домашних питомцев в России. На первом месте оказались кошки, на втором — собаки, а на третьем — крысы, хомяки и морские свинки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Ингосстрах» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провели исследование в 37 самых крупных по численности городах России. Согласно результатам, у 71,1% россиян, живущих в квартирах, есть хотя бы один питомец. Также домашних животных заводят 82,2% жителей частных домов.

Самими популярными домашними питомцами стали кошки и собаки. Они есть у 58,8% и 41,5% опрошенных соответственно. На третьем месте — крысы, мыши, хомяки или морские свинки (3,8%). Чуть меньше в стране любителей пернатых, а именно попугаев или декоративных птиц — 3,2%. Аквариумы с рыбками есть у 1,9% опрошенных, а черепахи и рептилии — у 0,9%.

Также организаторы исследования узнали, что ежемесячные расходы на содержание домашних любимцев невысоки. Чуть меньше половины опрошенных (49%) тратят на них от 500 до 800 рублей в месяц. Около 25% владельцев расходуют до 500 рублей в месяц. Сумму свыше 800 рублей тратит каждый десятый.

Кроме того, в ходе опроса стало известно, в каких городах живет больше всего владельцев самых популярных питомцев — кошек и собак. Значительная часть любителей собак проживает в Ярославле (59%), Воронеже (55%), Екатеринбурге (54%) и Рязани (53%), а кошек — в Кирове (81%), Москве (78%), Нижнем Новгороде (75%), Тольятти (75%), Ижевске (74%), Екатеринбурге (73%) и Ярославле (72%).

Ранее психологи выяснили, что хозяйки собак и кошек лучше ладят со своими семьями.